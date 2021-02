Jorge Jesus, treinador do Benfica, depois da vitória sobre o Estoril (3-1), na Amoreira, em jogo da primeira mão da meia-final da Taça de Portugal:

[Análise ao jogo]

- O objetivo como é normal era sair daqui com uma vitória, sabendo que esta meia-final tem dois jogos. Conhecíamos bem o Estoril, sabíamos que tinha eliminado três equipas da Liga, tem uma boa construção de jogo, dois alas muito rápidos, com a chegada do Crespo que é um jogador interessante. Fizemos uns primeiros 45 minutos, na minha opinião, de muita qualidade. Não traduzimos isso em golos, é verdade, mas com muita qualidade. Quisemos ser tão perfeitos acabámos por não fazer golo, como aqueles dois lances do Rafa. Ou seja, do ponto de visa de qualidade de jogo, muito melhor o Benfica na primeira parte do que na segunda.

- Na segunda fizemos mais golos, mas na primeira jogámos melhor. O Estoril esteve bem, mas o Benfica não deu grandes chances para que o Estoril pudesse jogar o futebol que tem qualidade para fazer. O Benfica teve mérito na sua pressão, não deixar que o Crespo jogasse, acabámos por ganhar por 3-1 e falta um jogo.

- O objetivo era ganhar e para ganhar tínhamos de fazer golos. Saio daqui satisfeito porque a equipa está com outro andamento. Estou a fazer uma pré-epoca dentro da época. Os jogadores que não têm jogado têm de jogar. O Diogo fez o primeiro jogo desde que teve o covid, ao fim de quatro semanas. Temos de melhorar alguns jogadores do Benfica, alguns jogadores ainda não atingiram um patamar alto. Neste momento já vejo jogadores com um bom patamar. O Rafa, o Pedrinho. O Everton, que ainda não tinha feito coisas que vi no Brasil, também. O passe para o segundo golo é um passe de craque. Os jogadores do Benfica estão a melhorar individualmente e vamos crescer coletivamente.

[Primeira parte abre esperança para o que resta do campeonato?]

- Não vamos desistir. Estamos a sentir que estamos a recuperar. Agora trabalhamos com o plantel todo os dias. Hoje sentimos que o nosso trabalho vai ter produtividade pelo facto de trabalharmos todos juntos. Houve semanas em que não treinámos, estávamos todos doentes. Nem treinadores havia. Estávamos lá caladinhos e agora estamos a sair deste buraco onde nos metemos. Vamos recuperar a nossa qualidade. Hoje de certeza que viram um Benfica de grande qualidade. Podem dizer que foi com o Estoril, que não é um adversário de alto nível, também é verdade, mas é assim que os jogadores vão ganhando confiança e vamos ficando mais fortes.

[Com a distância a que o Benfica está do primeiro classificado na Liga, a Taça passa a ser mais prioritária?]

- Não. Em Portugal o primeiro objetivo é sempre o campeonato nacional. Depois o outro troféu mais importante é a Taça de Portugal. É um troféu muito importante e para o Benfica também. Nos últimos vinte anos ganhou três vezes. É um trofeu importante para qualquer clube português mas, até à final, ainda há muito frango para virar, ainda não estão todos assados.