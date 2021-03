O Benfica qualificou-se para a final da Taça de Portugal e vai defrontar o Sp. Braga que, na véspera, eliminou o FC Porto. Os dois emblemas vão cruzar-se, ainda antes do Jamor, dentro de duas jornadas, mas Jorge Jesus não considera que a equipa de Carlos Carvalhal seja, nesta altura, a equipa que melhor futebol joga em Portugal.

«Joguei co o Estoril e estão a fazer perguntas do Braga? Têm de ter algum respeito pelo adversário de hoje. Sobre essa questão, sou coerente. Não hoje, mas sempre disse que, para mim, as melhores equipas são as que estão em primeiro lugar. Neste momento quem está em primeiro é o Sporting. O melhor é sempre o que está em primeiro, pela classificação. Quem é a melhor equipa da Taça? É o Benfica e o Braga que vão jogar afinal, mas no campeonato, é o Sporting, está em primeiro», atirou.