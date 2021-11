Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira (4-1), no Estádio da Luz, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Mudança para 4x4x2 mudou o jogo?]

- Não há sistemas perfeitos. Nós treinadores temos muitas vezes ver o que acontece no jogo. Entrámos com uma estrutura de três e achámos que aquele era o momento para mudar o sistema e a dinâmica dentro do sistema. O facto de estarmos a perder 1-0 era um dado. Tenho de dar os parabéns aos adeptos do Benfica que, a perder, nunca puseram a equipa nervosa. Mandaram a equipa para a frente deram-lhes força, deram-lhes carinho e isso ajudou a equipa a mudar o resultado. Não porque tenha mudado para uma linha de quatro, mas porque meti jogadores mais ofensivos e o Paços já não era uma equipa tão forte e consistente em termos defensivos.

[Seferovic regressou e marcou, é uma boa notícia?]

- Se o Benfica está muito forte e muito bem num sector é aí, no ataque, onde tem o Yaremchuck, o Darwin e o Gonçalo Ramos. Normalmente jogo com um ou com dois, há sempre uns que ficam de fora. Não é fácil para eles segurarem o seu lugar em função do que vão fazendo. Para mim é muito bom ter muitas soluções, mas para os jogadores não. Nenhum dos quatro a tem a titularidade assegurada. O Sefe vem de uma lesão. Sabia que ia jogar com André Almeida e o Randonjic porque não tinham tantos jogos. Era um risco, mas tinham de jogar. O Sefe também foi nesse sentido, o jogo proporcionou-se para ele entrar. O jogo precisava de jogadores na área como o Sefe, não como o Darwin. Havia espaços para o Everton e para o Rafa criarem para os dois avançados e as coisas saíram bem. Às vezes não saem, é um risco.

[A equipa custa a arrancar?]

- Não tenho a mesma opinião. O Benfica arranca sempre. Numa equipa que faz dez golos em dois jogos isso não se coloca. Na primeira parte o Benfica teve muita qualidade e teve três oportunidades na cara do guarda-redes em que podia ter marcado. Se tivéssemos marcado não estavam agora a dizer que o Benfica não entrou forte. Há muitas pessoas que fazem análises em função dos golos, eu não penso assim. Se não visse a equipa a fazer diria isso, mas como a equipa criou oportunidades isso não se coloca. Não foi em todos os momentos do jogo, como é óbvio, mas parece mais forte nos últimos quinze minutos porque fez quatro golos, mas também foi forte nos primeiros 45 minutos. O Benfica fez 21 remates, onze na baliza. Isto não foi a gasóleo, foi sempre a gasolina.

[Disse que ia meter as fichas todas, mas acabou por gerir a equipa]

- Tentei ter em conta várias questões. Primeiro o jogo com o Barcelona, jogando sexta-feira, jogasse quem jogasse, tem mais do que tempo para recuperar. Segundo, o Benfica teve hoje sete jogadores que normalmente são titulares. Terceiro, o facto de estar duas semanas parado, para mim era importante meter os jogadores que vão jogar contra o Barcelona. E quarto, os jogadores que estiveram nas seleções, vêm todos desatinados. Procurei aqueles que treinaram durante as duas semanas para este jogo, foi o que fiz.

[Radonjic saiu lesionado, tem alguma informação?]

- Clinicamente não sei. O Radonjic é um ala, teve poucas ações defensivas. Para tristeza nossa é ele que está na jogada contra Portugal, exatamente a fazer o mesmo que esteve a fazer hoje. Penso que é ele que tira o Nuno Mendes, vai para cima e dá o canto em que depois nasce o golo da Sérvia. Achei que era um jogo para o ver, É um dos jogadores que tem andado mais lá do que cá. Como jogou em Portugal, achei que o podia lançar no jogo e foi isso que fiz. Quanto à lesão ainda não sei.