Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (2-0), no jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal:

- O primeiro objetivo era passar à final. Ambicionávamos chegar à final, a Taça é a segunda competição mais importante na calendarização futebol português e os adeptos, de certeza que pensam como eu. Era importante chegarmos a uma final. Estávamos em vantagem já do primeiro jogo, tendo um segundo jogo em que podias conseguir essa final. Houve várias alterações, mas a equipa esteve bem, os jogadores que tiveram oportunidade deram boas indicações. O Estoril é uma equipa que enganou três equipas da I Liga. É uma equipa bem organizada, com boas ideias a atacar e a defender, mas ao longo do tempo, fomos criando várias oportunidades. Só nós é que tivemos, o Estoril não teve nenhuma. Fizemos 21 remates. O objetivo principal foi atingido. O segundo objetivo era mudar a equipa, dar capacidade física aos jogadores que não têm jogado tanto. Estes dois objetivos foram atingidos.

[Prefere ganhar a Taça ou garantir o segundo lugar no campeonato?]

- São as duas importantes. O campeonato garante a Champions, a Taça de Portugal, vencendo, garante um troféu muito importante para qualquer clube. Não consigo responder o que é que é melhor. Desportivamente são as duas importantes, não posso escolher nenhuma.

[Resultado foi escasso face às oportunidades criadas?]

- É verdade. O Estoril tem algum mérito, devemos valorizar isso porque nos dois jogos mostraram que são uma equipa muito bem organizada. É verdade que tivemos muitas chances de fazer golos, devíamos ter feito mais golos, já no jogo com o Rio Ave também tivemos várias chances além dos dois golos. Somos uma equipas que criamos muito, mas não finalizamos tanto. Se não criássemos era pior. Não faz a diferença em relação ao que cria, mas é uma realidade que temos de viver com ela e trabalhar mais especificamente com os nossos avançados em relação à finalização. É nisso que estamos a trabalhar, para os nossos pontas de lança que têm três ou quatro oportunidades. O Gonçalo hoje teve uma e fez. Uma e meia. vá.. Faz parte do jogo, para melhorar, tem de ser no treino.