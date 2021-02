Jorge Jesus parece estar totalmente recuperado. O treinador do Benfica passou o jogo frente ao Estoril (3-1), para a Taça de Portugal, junto à linha, ao seu estilo habitual, sempre a dar indicações, em plenos pulmões, para o relvado.

- Estou melhor como vocês veem. Antes mal conseguia falar e respirar. Felizmente hoje estou bem, estou normal, nota-se na minha cara. Tenho os meus pulmões e a minha energia para gritar novamente bem alto na linha. Os jogadores já estranhavam.

- Recuperei e o Benfica também vai recuperando. Hoje jogou o Diogo, jogou o Pizzi, o Gabi, o Pedrinho e o Rafa. Jogaram cinco jogadores novos. Só assim consigo voltar a repor os níveis competitivos. Ainda bem que não jogamos semana a semana, é sinal que ainda estamos em três competições. Temos de evoluir a equipa em cima dos jogos. Agora é com o Moreirense e, depois, passado quatro ou cinco dias, vai ser com o Arsenal, em Itália. Jogo a jogo vamos tentar melhorar o nosso jogo. Depois no final fazemos as contas.

- Não é um novo Jorge Jesus, é um Jorge Jesus que também esteve doente. Vocês não sabem, mas eu é que sei. Sem abrir a boca, com a equipa técnica toda doente, andei com alguma falta de energia até cair para o lado, até aparecerem os sintomas do covid. Mas hoje estou seguro e estou forte, respiro normalmente, não me falta a respiração como faltava durante a noite. Recuperei e estou aqui para a luta que é o que interessa.