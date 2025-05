Bruno Lage desfez as dúvidas sobre a titularidade na baliza do Benfica para a Taça de Portugal. Na tarde deste sábado, o treinador do Benfica também fez um ponto de situação quanto à recuperação de Aursnes.

«Não vou mudar a minha opinião sobre o que é a competição do Samuel Soares, portanto amanhã vai ser titular. Sobre o Aursnes, ainda temos o dia de amanhã para avaliar», disse, em conferência de imprensa.

A final da Taça de Portugal está agendada para as 17h15 deste domingo, um dérbi para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.