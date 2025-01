Bruno Lage, treinador do Benfica, disse que Di María foi substituído, ainda na primeira parte, por ter sentido «um ligeiro desconforto» no jogo de hoje frente ao Farense.

Na conferência de imprensa após o jogo, que acabou com vitória do Benfica e passagem aos quartos de final da Taça de Portugal, o técnico do Benfica revelou que «ainda» não sabe de que tipo de lesão de trata.

«Só [sei] o que o jogador me disse quando o chamei à linha: sentiu um ligeiro desconforto e fizemos a alteração de imediato», explicou.

Di María foi substituído ao minuto 41, dando lugar a Amdouni. O Benfica venceu o Farense por 1-3, após ter estado a perder.