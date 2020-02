Gabriel vai falhar o jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Famalicão, uma vez que, segundo explicou Bruno Lage, ainda não recuperou do problema oftalmológico que já o tinha afastado do clássico do Dragão. O treinador voltou ainda a afastar qualquer cenário de conflito com o jogador.

«O Gabriel continua na mesma situação, depois o boletim clínico será atualizado. Multa? Estou aqui há 13 meses e ninguém foi multado por não comer a sopa no final do jogo», atirou.