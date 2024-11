Na tarde desta sexta-feira, Bruno Lage projetou a receção ao Estrela da Amadora, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Ainda que admita mexidas entre os titulares, uma vez que vários jogadores recuperam dos jogos nas respetivas seleções, o treinador do Benfica exige foco máximo.

«Vamos encontrar um adversário muito competente. Não vi o jogo anterior do Benfica com o Estrela, mas tenho visto as exibições da equipa e temos mostrado qualidade. Vamos encontrar um adversário com gente conhecida, como o Ferro e o Rúben Lima, e será um prazer revê-los.

«A nossa postura para este jogo será semelhante ao que temos feito, com a melhor equipa e percebendo de que forma muitos jogadores regressaram das seleções, alguns com pequenas lesões. Só amanhã [sábado], no treino da manhã, perceberemos quem vai estar disponível», referiu, em conferência de imprensa.

Sobre a inclusão de jogadores como Samuel Soares, Beste, Kaboré e Arthur Cabral, a fim de dar tempo de jogo, o treinador do Benfica não fez promessas.

«Todos têm treinado muito bem, estamos satisfeitos com a postura deles», sintetizou.

Questionado sobre as valências táticas do «Tricolor», Bruno Lage deixou vários avisos.

«Espero um Estrela muito semelhante ao que fez contra o Sporting na primeira parte, 45 minutos de enorme qualidade. A linha de cinco com os centrais projetados, uma dinâmica forte entre os pontas de lança, com o Rodrigo Pinho a atacar a profundidade. Os médios vão para as entrelinhas, há agressividade dos alas em velocidade e no um para um. Por isso é que devemos estar focados.»

«O nosso objetivo é seguir em frente, chegar à final e vencer a Taça de Portugal» rematou.

O Benfica recebe o Estrela na noite deste sábado (20h45), num encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol. O vencedor vai jogar no reduto de Arouca ou Farense na 5.ª eliminatória da Taça.