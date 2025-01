No vídeo onde o Benfica mostrou as imagens por detrás da conquista da última Taça da Liga, Bruno Lage apareceu dizendo que as águias iam vencer o troféu ainda antes de se disputar a final.

Quando questionado sobre se tinha a mesma convicção em relação ao campeonato, o treinador do Benfica mostrou-se cauteloso.

«Ainda não tenho uma bola de cristal. Não é uma questão de adivinhar. Percebo muito bem o grupo que tenho e acho que é um trabalho excelente o que foi feito pelo Ricardo Lemos. Percebe-se naquele vídeo muitas coisas que as pessoas pensam que não existem. A união do grupo, o compromisso do capitão. Mas o vídeo não mostra um treinador que adivinha. Estou convicto que temos um plantel muito bom e se tivermos essa consistência que podemos chegar ao fim, aos dois três últimos jogos, e podemos estar a lutar para sermos campeões. Quero que o número 38 passe a ser o número 39 no corredor onde temos as réplicas. Hoje de manhã quando lá passei já lá estava o número 8 na Taça da Liga.», disse em conferência de imprensa antes do desafio frente ao Farense, para a Taça de Portugal.