Durante a antevisão à visita ao Pevidém, Bruno Lage esclareceu o espaço de Andreas Schjelderup entre os candidatos à titularidade. Na tarde desta sexta-feira, em conferência de imprensa, o treinador das águias deixou um desafio ao jovem dinamarquês.

«Faltam oportunidades, entrámos no Benfica já com a época em andamento, tivemos de preparar um ciclo, sem fazer muitas alterações. O objetivo era vencer e preparar a equipa para o rendimento que entendia ser possível. E ainda estamos nesse processo.»

«Estamos contentes com o trabalho que os jogadores vão desenvolvendo. Foi connosco que o Andreas se estreou neste campeonato. Ele e todos os outros deverão permanecer focados, para corresponderem quando a oportunidade for dada», explicou o timoneiro das águias.

Questionado sobre o regresso de Renato Sanches, Bruno Lage apelou à paciência.

«Já treinou com a equipa, ontem e hoje [quinta e sexta-feira]. O mais importante é tê-lo no campo e senti-lo feliz, mas vamos com calma. O Renato percebe muito bem o trabalho que está a ser feito. O importante é que regresse à competição na plenitude das competências», atirou.

Por fim, e antevendo uma avalanche competitiva, o treinador do Benfica apontou aos detalhes que permitirão ampliar o ciclo vitorioso.

«Estas semanas serviram para consolidarmos dinâmicas e as relações dentro de campo. Estamos sempre pressionados porque não há margem para errar. A determinação vê-se nos pequenos hábitos.»

«Tivemos um dia de descanso após a viagem de regresso da Madeira, fizemos três treinos e um jogo de preparação com o 1.º Dezembro. Esta semana, preparámos o jogo com o Pevidém. São os pequenos hábitos que nos dão esta perspetiva, de procurar sempre melhor», rematou.

O Benfica jogará este sábado (20h15), em Moreira de Cónegos, casa emprestada ao Pevidém para a terceira eliminatória da Taça de Portugal.