É a terceira vez que Benfica e Sp. Braga se defrontam esta temporada, mas desta vez é para uma nova competição, a Taça de Portugal.

Bruno Lage reconhece a qualidade do treinador dos bracarenses, e vê em Carlos Carvalhal o único treinador que podia «reinventar-se depois do mercado que teve», por isso, garante que apenas «um Benfica no seu melhor» vai conseguir eliminar os bracarenses.

Espero um Braga muito competente, à imagem do seu treinador, se me permite o elogio, porque só um treinador como Carlos Carvalhal é que pode reinventar-se depois do mercado que teve e construir a equipa que está a construir. [...] Por isso a equipa atravessa um bom momento, com uma dinâmica muito interessante e amanhã é uma final. É uma final para atingir as meias-finais de um troféu que ambicionamos vencer», começou por dizer o treinador de 48 anos.

«O Benfica já não vence este troféu desde 2017 e nós temos esse objetivo. Sei também o quanto Carlos Carvalhal valoriza vencer troféus pelo Sp. Braga. Por isso nós temos de estar no nosso melhor nível. Vamos realmente defrontar uma belíssima equipa, que atravessa um bom momento. Esperamos um grande jogo de futebol e espero no final passar à eliminatória seguinte».

Carvalhal na sua conferência de antevisão da partida referiu ainda que espera um favoritismo repartido entre as duas equipas, algo que Bruno Lage concorda dizendo sentir que precisa de ter «cuidado» pois o técnico dos bracarenses «conhece muito bem o Benfica».

«Não tenho problema nenhum em partilhar o 50/50 porque conheço muito bem quer Carlos Carvalhal, quer a equipa técnica, sei a forma como preparam os jogos. Depois é um jogo a eliminar em que tudo pode acontecer e a forma como ele respondeu à pergunta dá para perceber da nossa parte que ele nos conhece muito bem».

«Temos também de ter esse lado estratégico de esconder aquilo que poderá ser o nosso onze, a nossa estratégia, apesar de sentir pela experiência, que ele tem alguma ideia de como é que nós poderemos jogar», concluiu.

O Benfica recebe esta quarta-feira o Sp. Braga num duelo que vale a passagem às meias-finais da Taça de Portugal e que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.