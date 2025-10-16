José Mourinho confirma a titularidade de Samuel Soares, na baliza do Benfica, em detrimento de Trubin e justifica a decisão com o número de jogos realizado pelo ucraniano nos últimos 15 dias. Em contrapartida, Richard Ríos não irá alinhar de início frente ao Desp. Chaves, já que, segundo o técnico, será o último a chegar da paragem para as seleções:

Titularidade de Samuel Soares e ausência de Ríos

«Amanhã joga o Samuel Soares, mas não se trata de uma competição para cada guarda-redes. Espero ganhar e jogar com o Atlético ou o Felgueiras, não lhe posso garantir que é o Samuel que vai jogar o próximo jogo da Taça. [Mas] O Samuel é um ótimo guarda-redes, que nos meus cinco jogos aqui, não jogou um minuto. Fui na direção da estabilidade, ele nunca jogou, trabalha muito e merece jogar. Temos total confiança nele.

A maioria dos jogadores que vai começar o jogo amanhã não é gente que acabou de chegar. O Ríos amanhã não joga. Foi o último a chegar e não treinou com a equipa.»

Seca de golos nos últimos dois jogos

«Não marcámos golos nos últimos dois jogos, mas podíamos ter marcado. O melhoramento dos números tem a ver com a introdução de novas ideias e níveis de confiança dos jogadores. Temos de partir de uma base de estabilidade e também é estar bem organizado a nível defensivo. Ser criticado por alguém que não tem um único minuto no banco não é dramático. Não fomos dominados em jogo algum. Nem pelo Chelsea, nem pelo FC Porto.»

Paragem para as seleções e a famosa «pelada»

«A pelada foi boa, no fundo tivemos um grupinho maior do que estávamos à espera. Nunca tivemos aquela situação de ter mais treinadores do que jogadores. Há um lado positivo e negativo naqueles que não são muito utilizados nas Seleções. O lado positivo é que não vêm carregados de minutos e o negativo é que muitas das vezes, nas Seleções, não se treina muito. Quem não joga, normalmente não treina muito. O risco é não jogar bem, o risco é o Desp. Chaves fazer um jogo fantástico e acho que é isso mesmo que vai acontecer. A preparação do jogo foi no sentido de evitar isso mesmo.»