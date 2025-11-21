José Mourinho em conferência de imprensa, depois da difícil vitória diante do Atlético (2-0), no Estádio do Restelo, em jogo da IV eliminatória da Taça de Portugal:

«Parabéns ao Atlético. Acho que é óbvio, uma equipa de um escalão inferior, competir como competiu é bom. Para a divisão em que jogam, competiram contra nós, discutiram o resultado contra nós durante muito tempo. Jogadores a darem tudo, fizeram o que foi possível para eles. Parabéns para eles».

«O jogo, na primeira parte, o Benfica não jogou. Pior do que não ter jogado, o Benfica não esteve em campo. Pior do que não ter estado em campo, foi ter tantos jogadores com uma atitude que não é admissível nem em treinos. Não consigo recordar um único treino em que a atitude tivesse sido a que nós tivemos. Desde o primeiro minuto, perdas de bola absolutamente ridículas».

«Ok, o Estádio do Restelo, que conheço bem, é muito ventoso, principalmente nesta altura do ano e à noite. Muitas dificuldades para quem está a jogar contra o vento, mas a saída de bola, a partir de trás, monte de passes errados, os médios a não se darem ao jogo, os atacantes a baixarem no apoio e a perderem logo o controlo. Foi um jogo tão mau na primeira parte que me fez ao intervalo dizer aos jogadores que ia mudar quatro. Não ia mudar cinco porque não podia jogar 45 minutos sem uma substituição no bolso, mas gostaria de mudar nove. Na minha cabeça ter vontade de mudar nove é porque a coisa estava efetivamente feia. Não foi no sentido de sentir algum risco de ser eliminado, mas a coisa estava feia porque tenho o conceito de profissionalismo e há coisas que me custam a entrar.»

«Na segunda parte, não mudámos nove, mas mudámos quatro e os quatro dão uma atitude completamente diferente à equipa. Ajudaram a equipa a ser mais pressionante, mais intensa, depois era uma questão do golo aparecer ao minuto 50, 60, 70 ou 80, mas tinha de aparecer como apareceu. Vitória justa nossa, vitória normal nossa e parabéns para o Atlético, com os votos que possam voltar a ser o Atlético que nós conhecemos.»

Criticou os jogadores, aqui e na flash, que resposta espera frente ao Ajax na Liga dos Campeões?

«A reposta que eles quiserem dar, a resposta que eles acharem que devem dar. Já percebi que vocês ouviram a flash, mas eu quando critico os jogadores, implicitamente, estou a criticar-me a mim próprio porque a responsabilidade é minha. O facto de eu não estar aqui a dizer culpa minha, culpa minha, está implícito sempre que critico os jogadores».

«Para mim foi uma surpresa porque treinamos bem, no treino de ontem e de anteontem, treinámos bem, com uma atitude boa, com intensidade, com concentração, portanto, para mim, foi uma surpresa negativa. Já sabemos que nestes jogos de Taça a principal, razão do tomba-gigantes é que o gigante adormeceu. A história está feita de gigantes adormecidos. Lembro-me de um Caldas-Benfica que foi a penáltis. Acontece muita vez, mas na realidade o gigante não deve adormecer. O gigante tem uma massa-adepta gigante, ganha muito dinheiro, tem muitas regalias, tem ótimas condições de trabalho. O gigante não pode brincar ao futebol e não pode ter atitudes como alguns tiveram na primeira parte.»