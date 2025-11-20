José Mourinho, treinador do Benfica, em conferência de imprensa de antevisão à visita ao Atlético desta sexta-feira [20h30] no Estádio do Restelo, a contar para a Taça de Portugal.

Jogadores de outros clube têm mais tempo para errar

«Relativamente aos jogadores que ainda não perceberam bem o que é o Benfica, eu acho que é uma situação normal. A única situação que é... eu não diria que é normal porque o Benfica é o Benfica, mas parece-me, apesar de eu ter estado fora de Portugal, se calhar nos últimos 20 anos ou mais. Aquilo que me dá a sensação é que nos outros clubes os jogadores têm tempo de conhecer, de se adaptar, de falhar, de não jogar bem, de não render. De ter alguns pontos de interrogação à frente do seu nome. O Benfica é o Benfica, o Benfica é diferente e são também vocês que o fazem diferente. Os jogadores quando chegam aqui não têm esse tempo que normalmente lhes é dado. E tempo a todos os níveis, inclusive a conhecer exatamente a dimensão daquilo que é o Benfica. De um nível de exigência, mas um conhecimento profundo daquilo que é a história do Benfica, daquilo que os adeptos esperam do Benfica. Eu digo os adeptos, não os pseudo-adeptos, porque há muitos também aí a fazerem de conta que são jornalistas, mas não são.»

Foi conversado com os jogadores sobre o que é «ser Benfica»

«Mas é importante que eles saibam. Hoje conversámos sobre isso. Eles regressaram hoje da seleção, depois do jogo do Casa Pia foram embora. Foi hoje que analisámos o jogo do Casa Pia nas vertentes que dependem de nós, porque no jogo aconteceram coisas que não dependem de nós. Mas aquilo que depende de nós, os erros que nós cometemos, as coisas que nós temos que melhorar, foi hoje o primeiro dia em que estivemos todos juntos e analisámos o jogo. E falámos de novo sobre aquilo que é ser Benfica e do tipo de atitude, do tipo de mentalidade que está muitas das vezes num plano superior àquilo que é a qualidade.»









