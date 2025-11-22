José Mourinho dirigiu muitas críticas à equipa, mas abriu uma exceção para o jovem estreante Rodrigo Rêgo que jogou sobre a esquerda frente ao Atlético, na IV eliminatória da Taça de Portugal.

«Gostei, não me defraudou em nada. O meu interesse no Rodrigo parte nos primeiros dias depois de ter chegado ao Benfica, quando ainda não tinha percebido bem o potencial de cada jogador jovem, mas de perceber claramente o tipo de atitude que cada jogador tem.

«E ele chamou-me imediatamente a atenção pela atitude que tem, pela data que tem em cada jogo, em cada treino. Trabalha em intensidades altíssimas. Tem a capacidade de repetir ações de alta intensidade e de repetir, repetir, repetir. Tem muito carácter, pode jogar em sistemas diferentes. Pode jogar na direita, pode jogar na esquerda. O Veríssimo jogou os últimos jogos a cinco, nós jogámos a três, mas ele, jogando como ala, não tem só pernas para andar, tem qualidade técnica e tem cruzamento».

«Portanto, é um miúdo que quase de certeza que não me ia defraudar. Estou contente, por isso ele jogou os 90 minutos. Se ele tivesse idade ia jogar agora na Youth League, mas, como não tem, vai ficar comigo e vai ficar para jogar, não sei se de início ou a partir do banco. Quem não aproveita oportunidades e vê miúdos passarem-lhe à frente, depois não me venha bater à porta a perguntar porquê.»