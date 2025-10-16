José Mourinho recorda a final da Taça de Portugal perdida para o Benfica, em 2004, quando ainda era treinador do FC Porto e as palavras que recebeu de diversos adeptos encarnados, dias antes de disputar o encontro decisivo para a Liga dos Campeões. Além disso, o técnico comenta o golo de Simão que garantiu a vitória às águias e a passagem do antigo jogador pelo Barcelona, ainda com Mourinho no clube:

Memórias dessa final e o golo de Simão Sabrosa

«O Simão quando foi para o Barcelona, era eu que o esperava no aeroporto. Era um menino talentoso do futebol português e que ia para um gigante do futebol europeu. Teve um português que já estava no clube (Mourinho) há dois anos e que lhe deu uma mão desde o primeiro dia. Criei com ele aquela ligação de irmão mais velho, a minha relação com ele é uma relação de muito carinho.»

«Recordo-me de descer a escadaria do Jamor, como vencido, e de ouvir muitos benfiquistas a dizer: “Vá lá, vá lá, que agora vais ser campeão europeu”. Tenho essa recordação perfeita. Em vez de ser picado ou humilhado pelo adepto vencedor, fui estimulado positivamente.»