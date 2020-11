O treinador do Benfica, Jorge Jesus, revelou que convocou quase uma dezena de jogadores da equipa B para o jogo da terceira eliminatória da Taça de Portugal ante o Paredes, além de dois jogadores ainda com idade de juniores: Gerson Sousa e Paulo Bernardo.

«Não vai só o Gonçalo Ramos, vão oito ou nove jogadores da equipa B, não sei se oito ou nove. E não só: chamei dois jogadores com idade de juniores: Gerson [Sousa] e [Paulo] Bernardo», anunciou, na conferência de imprensa de antevisão, num tema sobre o qual falou, na perspetiva da gestão de carreiras dos jovens formados nas equipas maiores de Portugal.

«Não é fácil gerir uma carreira de um jovem no Benfica, no Sporting, no FC Porto, nas grandes equipas em Portugal. Primeiro pensamento dos jovens: querer jogar na equipa-mãe. Segundo pensamento: emigrar. Sair para fora. E hoje todos, tirando algumas exceções, estes jovens que estão nas equipas de formação das grandes equipas, por vários motivos não estão muito interessados em esperar o seu momento e eu também, no meu tempo, se calhar também pensava como eles: há questões financeiras diferenciadas», analisou.

O Paredes-Benfica joga-se a partir das 21h15 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.