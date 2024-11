À margem da antevisão ao duelo com o Estrela da Amadora para a Taça de Portugal, Bruno Lage comentou a permanência de Otamendi, pelo menos, até ao final da temporada. Na tarde desta sexta-feira, o treinador do Benfica ironizou e referiu outros centrais.

«Deixa-me satisfeito poder contar com os quatro centrais. Até coloco o António Silva e o Tomás Araújo na resposta, porque, no início da semana, tínhamos o Otamendi de saída, o António com proposta da Juventus e o Tomás com oportunidade de sair em janeiro. Por precaução, até coloquei o Ricardo Rocha a treinar, porque, se saírem os três ao mesmo tempo, vamos precisar de um jogador para aquela posição.»

«O mais importante é sentir que os jogadores estão focados no Benfica. Não há lugares em risco, mas ninguém tem o lugar garantido», referiu, em conferência de imprensa.

Sobre Issa Kaboré, lateral direito emprestado pelo Manchester City, Bruno Lage não comentou uma hipotética saída em janeiro.

«Sinto toda a gente focada no Benfica, a treinar bem. Há questões que podem acontecer em janeiro, mas há tanto que pode acontecer. Neste momento, as equipas de topo têm sofrido com lesões gravíssimas nos defesas centrais. E nós devemos estar preparados, em todas as posições, caso algo aconteça», rematou.

O Benfica recebe o Estrela na noite deste sábado (20h45), num encontro para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol. O vencedor vai jogar no reduto de Arouca ou Farense na 5.ª eliminatória da Taça.