Pizzi compareceu visivelmente irritado na flash-interview da TVI, depois da derrota do Benfica diante do Sp. Braga (0-2), na final da Taça de Portugal, disputada este domingo em Coimbra:

- Antes demais, quero dar os parabéns ao Sp. Braga pela conquista da Taça de Portugal. Segundo, tudo o que possa falar aqui, não vai ser a meu favor, nem do Benfica, mas acho que toda a gente viu o que se passou. Um árbitro que acaba por estragar um jogo aos 18 minutos, numa final que ia ser bem disputada. Uma final com 22 excelentes intervenientes em que, infelizmente, três pessoas, que respeitamos, mas que erraram, incluindo o VAR. Pelo menos é a perceção que tenho dentro do campo, acabam por estragar uma final da Taça de Portugal que podia ser bonita e acaba da pior maneira, com um triste espetáculo no final que foi a confusão. Um episódio triste que retrata aquilo que é o futebol português e o momento que estamos a atravessar que, sinceramente é uma vergonha.

[O que quer dizer sobre o futebol português?]

- Reflete porque toda esta confusão e o lance da expulsão dá azo a este tipo de coisas.

[Mas a expulsão foi no início do jogo…]

- Foi no início, mas complicou o jogo para nós. Estivemos cinco ou seis dias a preparar o jogo, uma final, todos focados para fazer as coisas da melhor maneira possível, estava a ser um jogo disputado e acabou por ser aquilo que é. Há que dar os parabéns ao Braga e nós temos de pensar na próxima época.

[Foi o seu último jogo pelo Benfica?]

- Não, não foi o último jogo, tenho contrato com o Benfica até 2023. Estou muito feliz aqui. Acho que todos os benfiquistas mereciam uma vitória nesta Taça de Portugal, não conseguimos, mas há que dar os parabéns há equipa que, mesmo com menos um jogador, teve oportunidades para fazer golo. Agora é descansar, não há nada a fazer.