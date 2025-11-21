Rodrigo Rêgo, extremo de 20 anos, estreou-se pela equipa principal do Benfica na noite desta sexta-feira, frente ao Atlético (2-0), e falou à flash da RTP.

«Estou muito feliz pela estreia, foi o clube que me deu tudo, sempre me ajudou a evoluir e estou muito feliz pela estreia. Estou satisfeito por passarmos à próxima fase. Não entrámos bem na primeira parte, mas conseguimos vencer.»

«Gosto de jogar em qualquer posição, estou sempre disponível. O mister disse-me há alguns dias que seria titular e estou muito feliz.»

«O mais importante é recuperar e pensar no próximo jogo. Estou sempre disponível. José Mourinho deu-me os parabéns e estou muito feliz.»