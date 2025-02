Bruno Lage já tinha referido que o guarda-redes Samuel Soares ia ser o titular na partida dos quartos de final da Taça de Portugal. Esta terça-feira, na conferência de imprensa de antevisão do encontro frente ao Sp. Braga, o técnico das águias deixou a porta aberta para que a titularidade se prolongasse.

«Acho que qualquer jogador que está no Benfica pode ser titular do Benfica», começou por referir Lage. «O Samuel pode ser um dia, tem de ambicionar isso. Vejo um atleta sempre a trabalhar no limite, a querer crescer, a querer ter as oportunidades. Tem a oportunidade de jogar na Taça de Portugal, teve a oportunidade de jogar no jogo do Campeonato com o Boavista, sempre que é chamado a jogar corresponde».

Ainda sobre o jovem guardião das águias, o treinador do Benfica assume que a presença no onze titular na Taça de Portugal era um «compromisso» já assumido com Samuel Soares.

«Ficou o compromisso do Samuel de ser a competição do Samu, de jogar a Taça de Portugal e por isso até foi a nossa intenção de lhe dar mais alguns minutos de jogo no último jogo. Porque é bom para um jogador que treina como ele e trabalha como ele também ter períodos de dois jogos consecutivos a jogar».

Esta temporada, Samuel Soares conta com quatro jogos realizados pela equipa principal do Benfica.

O Benfica recebe esta quarta-feira o Sp. Braga num duelo que vale a passagem às meias-finais da Taça de Portugal e que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.