A exibição de Samuel Soares em Chaves – para a Taça de Portugal (2-0) – provocou calafrios aos adeptos do Benfica, sobretudo em duas divididas aéreas na primeira parte. Ciente dos erros, o guarda-redes português, de 23 anos, recorreu às redes sociais para comentar a exibição.

«Vitória importante rumo à próxima fase! Nunca gostamos de errar, mas o importante é reconhecer o que há a melhorar e continuar a trabalhar», escreveu, sendo amparado por amigos e colegas.

Este foi o terceiro jogo de Samuel Soares nesta época. O guardião leva 19 jogos na equipa principal das águias.