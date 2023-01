O treinador do Benfica, Roger Schmidt, não garantiu que o médio Enzo Fernández esteja de regresso aos jogos pelas águias ante o Varzim, na Taça de Portugal, mas sublinhou que o médio está bem e feliz com a equipa.

Depois de ter viajado para a Argentina, para a passagem de ano, na sequência do jogo em Braga, Enzo ficou de fora ante o Portimonense, tendo Schmidt anunciado, no final do jogo com os algarvios, que o médio voltaria à normalidade.

«Já o tinha dito na semana passada na conferência de imprensa e também depois do jogo contra o Portimonense. A questão com o Enzo está fechada, não há mais questão», começou por dizer Schmidt, em conferência de imprensa.

«Ele é nosso jogador, está em boa condição, está a treinar bem, está feliz, é parte da equipa, é um jogador-chave, penso que já disse tudo sobre ele», finalizou.

O Varzim-Benfica joga-se a partir das 20h45 de terça-feira.