Taça de Portugal: Atlético muda de estádio para receber Benfica
Questões estruturais e calendário das águias obrigam a procurar a alternativa. Atlético reúne três hipóteses
O Benfica não vai visitar a Tapadinha na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Conforme avançado na imprensa nacional e confirmado pelo Maisfutebol, a inexistência de iluminação artificial é o principal motivo para o Atlético procurar um palco alternativo. Em simultâneo, sabe o nosso jornal, o facto de uma das bancadas estar reduzida a duas filas – reduzindo a lotação de três mil para pouco mais de mil pessoas – dá força à decisão.
Na noite de sexta-feira, o Benfica inaugurou a terceira eliminatória em Chaves, uma vez que joga na terça-feira para a Liga dos Campeões. Na sequência da próxima paragem para seleções, as águias deverão jogar ante o Atlético na noite de 21 de novembro (sexta-feira), pois visitam o Ajax a 25 (terça-feira).
Nesta fase, apurou o Maisfutebol, Jamor, Reboleira (Amadora) e Alverca são os potenciais palcos alternativos, até porque “tricolores” e ribatejanos foram eliminados da Taça. Para alcançar esta fase, o Atlético venceu Rebordosa e Felgueiras (2-0). Por sua vez, o Benfica eliminou o Desp. Chaves (2-0).
Até esse reencontro – o 67.º, algo que não acontece desde 1982 – o Benfica visita Newcastle e Guimarães, além de receber Arouca, Tondela (Taça da Liga), Bayer Leverkusen e Casa Pia. Por sua vez, o Atlético recebe Sp. Covilhã e visita Mafra e Amora.
Os comandados de Pedro D’Oliveira ocupam o 5.º lugar da Série B (Sul) da Liga 3, com nove pontos, a cinco do líder Caldas. Por agora, prevalece o sonho de vencer o Benfica, algo que aconteceu em 1947, 1946 e 1944.