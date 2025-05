O Benfica anunciou, esta segunda-feira, as datas da venda dos bilhetes para a final da Taça de Portugal com o Sporting, no Estádio Nacional (Jamor).

No site oficial, as águias referem que a venda começa na segunda-feira, 12 de maio, às 10h e termina na sexta-feira, 16 do mesmo mês, às 18h, ou até que se esgote. A aquisição apenas pode ser feita via site.

O preço dos bilhetes varia entre 20, 30 e 40 euros, dividindo-se em três categorias (1, 2 e 3, respetivamente). O Benfica limitou a venda de apenas quatro bilhetes por venda.

O jogo está marcado para o dia 25 de maio, domingo, 17h15. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO com o Maisfutebol.

Eis os critérios de venda:

12 de maio, 10h – prioridade aos sócios com Red Pass com assiduidade em todos os jogos das competições nacionais no Estádio do Sport Lisboa e Benfica, na época 2024/25

12 de maio, 15h – caso não se esgote o lote de venda a Red Pass com assiduidade, abertura de venda aos restantes sócios detentores de Red Pass

13 de maio, 10h – abertura do lote de venda a todos os sócios do SL Benfica

14 de maio, 10h – caso não se esgote, abertura de venda ao público em geral.

No que toca ao dérbi da Liga, o Benfica abre a venda de bilhetes esta segunda-feira, às 15h.