O Benfica vai defrontar o Varzim nos oitavos de final da Taça de Portugal, eliminatória marcada para 10 a 12 de janeiro de 2013.

As águias vão jogar na condição de equipa visitante, voltando a equipa da Liga 3 a encontrar um «grande» depois de ter eliminado o Sporting na 3.ª eliminatória.

No sorteio realizado nesta segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras, ficaram ainda definidos os emparelhamentos até ao jogo decisivo no Jamor a 4 de junho.

Se vencer o Varzim, as águias vão defrontar nos quartos de final, novamente fora de portas, quem levar a melhor no dérbi minhoto Sp. Braga-V. Guimarães.

Caso chegue às meias-finais (a duas mãos), o Benfica terá pela frente uma destas quatro equipas: V. Setúbal, Casa Pia, Nacional ou Rabo de Peixe.

As águias ficaram emparelhadas noutra metade do quadro do FC Porto, o que significa que os atuais dois primeiros classificados da Liga só podem defrontar-se na final.

O CAMINHO DO BENFICA ATÉ AO JAMOR

Oitavos de final: Varzim-Benfica (10 a 12 de janeiro)

Quartos de final: Sp. Braga ou V. Guimarães-Varzim ou Benfica (7 a 9 de fevereiro)

Meias-finais (a duas mãos): V. Setúbal ou Casa Pia ou Nacional ou Rabo de Peixe-Sp. Braga ou V. Guimarães ou Varzim ou Benfica (2 a 4 de maio).