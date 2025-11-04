Benfica
Taça de Portugal: Benfica joga com Atlético no Restelo
Belenenses garante que acordo resulta em mais-valia financeira
O Atlético vai receber o Benfica no Restelo – casa do Belenenses – na quarta eliminatória da Taça de Portugal. A informação foi divulgada pelo emblema de Belém na tarde desta terça-feira. Conforme noticiado pelo Maisfutebol em momento oportuno, a Tapadinha não tem condições para acolher o jogo agendado para a noite de 21 de novembro (20h30).
No referido comunicado, o Belenenses esclarece que o acordo «assegura um retorno financeiro relevante». O clube do Restelo foi eliminado pelo Estoril (2-1) a 19 de outubro.
O reencontro entre Atlético e Benfica vai assinar o 67.º duelo, algo que não acontece desde 1982. Por agora, os comandados de Pedro D’Oliveira sonham vencer, algo que aconteceu em 1947, 1946 e 1944.
