O Benfica joga esta quarta-feira a eliminatória dos quartos de final da Taça de Portugal frente ao Sp. Braga. Uma vitória significa um lugar nas meias-finais e, por conseguinte, uma fase mais próxima da final no Jamor para tentar conquistar mais um troféu esta temporada.

Para Bruno Lage, o objetivo é claro e passa por aumentar o número de títulos que está nas paredes do centro de treinos das águias, algo sobre o qual já tinha feito referência depois da conquista da última Taça da Liga.

«O mais importante é nós conseguirmos fazer aquilo que fizemos sobre a Taça da Liga, que é mudar o número da parede. Ou seja, que os objetivos sejam sempre coletivos e não individuais. Essa é a nossa preocupação, é aumentar sempre o número de títulos do clube», afirmou o treinador das águias em conferência de imprensa.

O duelo diante dos «arsenalistas» é o terceiro esta temporada e há uma vitória para cada um dos lados. Por isso mesmo, Lage aponta para um desafio muito difícil e, quando fala do Campeonato nacional, não coloca o Sp. Braga de parte da luta pelo título, numa competição que «vai ser disputada até ao final».

«Temos o campeonato que vai ser disputado até final, até mesmo por força do calendário. [...] O Sp. Braga, em função do calendário e da forma como as jornadas estão organizadas nos últimos jogos, o Sp. Braga ainda pode ter também uma palavra a dizer sobre este campeonato, por isso incluo neste lote de equipas que ainda podem vencer o campeonato» referiu.

O Benfica recebe esta quarta-feira o Sp. Braga num duelo que vale a passagem às meias-finais da Taça de Portugal e que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.