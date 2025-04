Tiago Gouveia falou à flash da RTP na sequência da goleada do Benfica sobre o Tirsense (0-5).

«Foi um jogo em que só dependíamos de nós. O Tirsense, ainda que lute pela permanência no Campeonato de Portugal, é uma equipa de qualidade, com jogadores formados no Sporting e no FC Porto. E trouxeram uma moldura humana forte. Tornámos a eliminatória mais fácil, mas faltam 90 minutos. Há que mostrar qualidade. Quero dar os parabéns ao Tirsense, porque fez um jogo. Nós fizemos um grande jogo.»

«No campeonato só dependemos de nós, é a melhor sensação. Mas, devemos estar focados já no próximo treino. O título vem para nós.»