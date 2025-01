Com a conquista da oitava Taça da Liga no palmarés, o Benfica igualou o FC Porto no número total de títulos no futebol português.

As águias somam agora 86 títulos/troféus, respondendo assim ao triunfo na Supertaça que permitiu aos azuis e brancos descolarem do rival lisboeta no início da época.

A contabilização dos títulos é um debate que se arrasta há largos anos e que deriva de diferentes interpretações.

Uma das questões está relacionada com a segunda edição da Supertaça, conquistada pelo Benfica, em 1980. A Federação Portuguesa de Futebol classifica as duas primeiras edições da prova como «oficiosas», mas coloca os vencedores na lista completa.

Ao reivindicar o estatuto de clube nacional com mais títulos, o FC Porto não está a contar essa Supertaça, que o Benfica contabiliza.

De referir ainda que as águias incluem também no palmarés a Taça Latina, conquistada em 1950, mas a UEFA não reconhece esta prova.

Nesta disputa a luta é a dois, já que o Sporting segue no terceiro lugar da lista, mas longe, com 55 títulos.

De referir que, nesta contabilidade, o FC Porto ostenta sete conquistas internacionais, nomeadamente dois títulos de campeão europeu (vitória na Taça dos Campeões de 1986/87 e na Liga dos Campeões de 2003/04), e ainda uma vitória na Taça UEFA, outra na Liga Europa, duas na Taça Intercontinental e uma na Supertaça Europeia. O Benfica tem os dois títulos europeus, para além da referida Taça Latina, não reconhecida pela UEFA.

Palmarés do Benfica (85): 38 campeonatos, 26 Taças de Portugal, 9 Supertaças (uma ainda como prova oficiosa), oito Taças da Liga, três Campeonatos de Portugal e duas Taças dos Clubes Campeões Europeus.

Palmarés do FC Porto (86): 30 campeonatos, 20 Taças de Portugal, 24 Supertaças, uma Taça da Liga, uma Liga Europa, uma Taça UEFA, dois Mundiais de Clubes, uma Taça dos Clubes Campeões Europeus, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e quatro Campeonatos de Portugal.

Palmarés do Sporting (55): 20 campeonatos, 17 Taças de Portugal, 9 Supertaças, quatro Taças da Liga, quatro Campeonatos de Portugal, uma Taça das Taças.