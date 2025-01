Florentino Luís, jogador do Benfica, em declarações à Sport TV após o triunfo sobre o Sporting e a conquista da Taça da Liga:

«É a minha primeira Taça da Liga e estou muito satisfeito pelo troféu conquistado. Foi um jogo muito bom, ganhei o homem do jogo, que é um prémio individual, mas isso só é possível com ajuda da equipa. Estivemos muito compactos do início ao fim, não dominámos o jogo todo.

Nós olhamos para as nossas derrotas como momentos de aprendizagem. Creio que crescemos nesse momento. Tivemos a oportunidade de voltar a jogar logo contra os adversários com quem perdemos. Não foi uma desforra, mas uma oportunidade para mostrar o nosso trabalho e a personalidade que a equipa tem.

O nosso clube vive de títulos, vamos olhar jogo a jogo, mas isto é impulso para o resto da época.»