Vitória em Turim, empate em Paris, triunfo no Dragão e goleada histórica em Haifa.

O Benfica de Roger Schmidt tem dado conta do recado nos grandes testes que já teve esta época, mas estranhamente, as águias não haviam demonstrado tamanha competência com equipas de escalões inferiores, numa amostra bem mais curta – vitória nos penáltis diante do Caldas e triunfo pela margem mínima com o Estrela da Amadora, há cerca de uma semana.

Uma águia a voar baixinho no primeiro tempo

E a primeira parte diante do Penafiel, 11.º classificado da II Liga, esteve longe de ser perfeita.

Roger Schmidt voltou a promover poucas alterações no onze inicial, e foram muitas as trutas que jogaram – Vlachodimos, Grimaldo, Florentino, Rafa ou Neres, para não falar de jogadores como Morato ou Draxler.

Mas a águia do primeiro tempo voou baixinho, aqui e ali com alguma displicência e outra tanta dose de desinspiração pura.

Ainda assim, um Benfica q.b. foi suficiente para permitiu pouco ou nada a um Penafiel que se viu empurrado demasiado cedo para o terço defensivo do campo, e que deixou Molvadgaard, o avançado escolhido por Filipe Rocha, demasiado desamparado perante a dupla de centrais encarnada: João Victor e Morato, este de regresso ao onze cerca de três meses depois.

2-0 FOI O RESULTADO FINAL: A FICHA E O FILME DO JOGO.

15 minutos à Benfica, de ponta a ponta

Roger Schmidt não alterou nenhuma peça do tabuleiro ao intervalo, mas certo é que o Benfica apareceu de cara lavada para a segunda parte. De ponta a ponta.

E de ponta a ponta porque o primeiro golo do emblema da Luz, aquele que desbloqueou o duelo, nasceu no lateral-esquerdo, Grimaldo – arrancada espetacular – e terminou no pé direito de Gilberto, já depois de uma primeira tentativa de Musa. Isto aos 55 minutos.

A Luz empolgou-se, e empolgados estavam também os futebolistas encarnados, que dois minutos, repetiram a dose. O lance foi idêntico, só diferiram os protagonistas. Musa «inventou» a jogada, Neres finalizou-a.

Ainda antes da hora de jogo, o Benfica resolveu o jogo e evitou problemas de maior. 15 minutos à Benfica bastaram para isso.

Águias chegam à 27.ª

Cada vez mais confortável, as águias, como é seu apanágio, continuaram em busca de um terceiro golo. Schmidt colocou Henrique Araújo e Rodrigo Pinho a coabitarem no ataque, e os dois não ficaram longe de se juntarem à festa do golo. Caio Secco no caso do madeirense e a ineficácia do avançado brasileiro, depois, impediram isso.

Para a turma da Luz, o trabalho está feito, e com nota positiva. São já 27 jogos sem perder na atual época, e na Taça da Liga são seis pontos em seis possíveis. Resta saber o que fará o Moreirense este domingo, mas o Benfica partirá para a última jornada, agendada para 17 de dezembro, com boas hipóteses de assegurarem presença na Final Four. Para o Penafiel, é «game over» na competição.