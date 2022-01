Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações na flash interview da Sport TV após a derrota do Benfica com o Sporting na final da Taça da Liga:

«No final o Sporting fez mais um golo do que nós. Foi um jogo competitivo e aberto, com muitas situações de perigo numa e noutra baliza. Chegámos com mérito à vantagem na primeira parte, mas sofremos o empate no início da segunda parte, um momento crucial do jogo.

Ainda assim, a equipa continuou no jogo e com controlo das incidências do jogo. Depois, sofremos o segundo golo numa transição, mas a equipa nunca abdicou de ir atrás do resultado. Acabámos por não fazer o empate e perdemos por 2-1.»

[Porque Meïté no onze?]

«O Meïté faz parte do plantel. É percebermos os jogadores que temos, as características deles, as estratégias que temos. Ele entrou bem com o Boavista e sabíamos que podia ser uma opção para este jogo, assim como outros jogadores podiam também ser a solução e acabaram por não entrar. Apenas por isso.»

[Maus resultados devem-se mais a um aspeto mental?]

«Não é questão mental. É questão de treinar, de saber onde temos de melhorar e de ganhar os jogos. Essa questão do mental tem sido muito falada e na minha opinião não é por aí.»

[Não atira a toalha ao chão?]

«Claro que não. Assumimos que deixámos fugir um dos objetivos para esta época, que era a Taça da Liga. Assumo essa responsabilidade. Temos ainda a Liga e não vamos abdicar apesar da diferença pontual. E temos uma eliminatória com o Ajax.»

[Apuramento direto para Champions ganha uma importância extra agora para o que resta da época?]

«A importância é o próximo jogo com o Gil Vicente em nossa casa. É recuperar esses nossos atletas, que fizeram tudo para sair daqui com outro resultado. Deram tudo o que tinham.»