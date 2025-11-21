O Benfica mede forças com o Atlético CP na noite desta sexta-feira (20h30), em jogo referente à quarta eliminatória da Taça de Portugal. 

Depois da pausa para as seleções, que não trouxeram boas notícias para os encarnados, com as lesões de Pavlidis, Lukebakio e Sudakov, o treinador José Mourinho é obrigado a fazer algumas alterações.

Com olhos postos na final do Jamor, o Benfica não quer vacilar contra o coletivo da Liga 3 e vai apresentar-se com armas poderosas frente ao histórico adversário. Apesar de alguns descansos, tendo em conta também o calendário apertado, José Mourinho troca certas peças no onze titular, mas deverá continuar com «caras conhecidas».

