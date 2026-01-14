António Silva, central do Benfica, em declarações à RTP, depois da derrota diante do FC Porto (0-1), no Estádio do Dragão, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.

«Não foi nada merecido, se havia alguma hoje que merecia passar, acho que éramos nós. Não há vitórias morais, como é óbvio, principalmente para o Benfica. É um objetivo perdido, mas prefiro perder assim do que da maneira que perdemos em Braga. Acho que hoje a equipa mostrou uma grande atitude, acho que fizemos um grande jogo, sofremos um golo de bola parada e é futebol. Esta equipa ainda tem muito para dar esta época e vamos lutar ainda pelos objetivos que temos.»

Sente que é uma época que está quase perdida?

«O passado diz-nos que é possível. Já houve muitas equipas que estavam com muitos pontos de desvantagem e conseguiram ser campeões e nós vamos lutar por isso, enquanto for matematicamente possível, vamos lutar por isso.»

Mourinho diz que ama muito os jogadores. Vocês também estão com o treinador?

«Claro que sim, o míster dá-nos muita confiança, acho que isso é folclore das redes sociais e dos jornalistas porque a equipa está muito confiante e estamos sempre juntos».