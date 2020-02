Benfica e Famalicão vão procurar recuperar dos desaires que sofreram no campeonato no passado fim de semana quando se voltarem a encontrar, esta terça-feira, no jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Segundo Bruno Lage, a vitória por 3-2, na Luz, «não dá a garantia de nada».

A verdade ´que o Benfica vem de uma derrota no Dragão (2-3), diante de um rival direto, e o Famalicão consentiu o resultado mais pesado da temporada, diante do V. Guimarães (0-7).

«As derrotas não vão ter peso, nem de um lado nem do outro, são competições diferentes. As equipas encontraram-se há uma semana, antes tinha havido um jogo em que ganhámos 4-0, são jogos diferentes. Esta diferença de 3-2 não dá garantia de nada», começou por destacar o treinador na antevisão do jogo.

Para Bruno Lage, o jogo desta terça-feira é, acima de tudo, uma oportunidade para voltar a jogar bem. «Do nosso lado, sinto vontade de voltar a jogar bem, principalmente sem bola. Nos últimos jogos temos sofrido alguns golos que nos levam a olhar para um jogo ofensivo com uma qualidade inegável, mas depois percebemos que sofremos três golos. Não é fácil marcar dois golos no Dragão e nós conseguimos isso por duas vezes. Quem marca dois golos naquele estádio tem de sair de lá com pontos», prosseguiu.

Quanto ao Famalicão, Bruno Lage espera um adversário tão difícil com aquele que defrontou na Luz. «Esta equipa foi construída um pouco de base e pode ser um misto da ideia do treinador e da construção dos jogadores em função das suas ideias. Coloca muita gente na linha da bola, dois médios em profundidade, coloca os dois médios na largura... São dinâmicas que não são muito usuais e que temos de contrapor. É uma equipa muito competente em termos de construção, de conduzir o jogo como bem entende. E nós, nos dois jogos em casa, tentámos anular da melhor maneira. Agora, é manter o que temos vindo a fazer contra eles», comentou ainda.