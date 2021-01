Gabriel e Cervi terminaram no domingo o período de dez dias de isolamento mínimo obrigatório para casos e covid-19, mas Jorge Jesus ainda não conta com eles para a visita desta terça-feira a casa do Estrela da Amadora para a Taça de Portugal.

«Não têm condições físicas nem psicológicas para poderem estar no jogo», começou por dizer o treinador do Benfica.

Os dois jogadores já voltaram a treinar esta segunda-feira, mas fizeram-no ainda à margem do restante grupo, tendo ainda sido submetidos a uma bateria de exames protocolo seguido pelo departamento clínico dos encarnados com todos os jogadores afetados pela covid-19.

Jesus frisou que a recuperação dos jogadores após ultrapassarem o vírus requer tempo e garantiu que também eles sofrem consequências. «Isto é uma doença para todos. E não é para os jogadores de futebol? Os jogadores não são seres-humanos? Quando acabam os dez dias de isolamento, também não estão doentes? São super-homens?», questionou.

Gonçalo Ramos é outro dos jogadores do plantel encarnado que recuperou recentemente da covid-19 e o treinador do Benfica garantiu que vai a jogo. «Veio há dois ou três dias de uma situação de covid. Esteve dez ou 11 dias sem treinar e, como é normal, não está na forma em que já esteve, mas será convocado e de certeza que vai jogar.»

O treinador do Benfica assumiu que vai fazer outras alterações para o jogo com o Estrela, de modo a gerir a sobrecarga de jogos, não esquecendo que três dias depois há clássico com o FC Porto para o campeonato. «Amanhã ainda temos um treino, mas [o eixo defensivo] é um setor que estou a pensar mudar. Podem não ser os dois, pode ser só um. Mas pelo facto de jogar de dois em dois dias, o Benfica tem pôr outros centrais a jogar e outros jogadores a competir. Porque no dia em que tiver de mudar, tenho de ter jogadores que nos possam dar essa segurança total», concluiu.

(artigo atualizado)