Guarda-redes do Benfica, Helton Leite fez a antevisão da final da Taça de Portugal, com o Sp. Braga. O brasileiro afirmou que os jogadores querem «muito conquistar este título e oferecê-lo aos adeptos benfiquistas».

Helton acrescentou: «O nosso objetivo, ao estar no Benfica, é vencer sempre. Sabemos do nosso momento na segunda volta. Queremos vencer para confirmar esse momento, mas também porque o Benfica vive de títulos.»

O guardião diz que não vê favoritos no duelo deste domingo, em Coimbra. «O Sp. Braga tem ótima equipa, ótimo treinador e estrutura. Mostrou isso na Europa e no campeonato. Será um bom jogo, com duas equipas para vencer. O objetivo é conquistar a Taça de Portugal», declarou.

Questionado sobre as férias, Helton Leite disse: «Uma coisa de cada vez. Agora é o foco total na taça. Depois há férias e compromissos com as seleções. O pensamento está só na taça.»

Sem qualquer troféu na temporada, o Benfica tem a última hipótese de conquistar um título em 2020/21.

«Ninguém disse que isto salvava a época. O campeonato é sempre o grande objetivo. É a segunda taça mais importante do país. Não digo que vamos acabar com a cereja no topo do bolo, mas queremos fechar a dar uma alegria aos nossos adeptos. O objetivo do campeonato não foi alcançado. Vamos tentar alcançar este e dar uma alegria aos benfiquistas», concluiu, na sala de imprensa do Seixal.