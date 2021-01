O Estrela da Amadora-Benfica, esta terça-feira à noite, marca o reencontro de Jorge Jesus com aquela que o atual treinador dos encarnados diz ser o clube do seu coração. Antigo jogador do Estrela, treinou também a equipa em dois períodos da carreira: de 1998 a 2000 e entre 2002 e 2003.

Menos de duas décadas depois de ter treinado o clube da Reboleira, Jesus é um treinador titulado e aproveitou para falar sobre as conquistas que surgiram quase todas nos últimos dez anos. «Acreditamos sempre no nosso trabalho. Mas nunca imaginei as minhas conquistas para além da Europa. Quando começamos a treinar temos sempre as nossas ambições. Vinte anos depois, como disse, estamos a falar nisso [n.d.r.: títulos em Portugal, mas também no estrangeiro, pelo Flamengo]. Conquistei coisas que esperava não ser possível conquistar, mas também ainda não conquistei coisas que pensava que poderia conquistar.»

Sobre o Estrela da Amadora, o técnico do Benfica disse esperar uma equipa competitiva. «Já eliminou uma equipa da I Divisão: é um sinal para nós, mas para mim não é só um sinal. Conheço-a bem. Vejo-a jogar várias vezes quando dá no Canal 11. Vai ser um jogo disputado e competitivo, mas o Benfica tem mais do que argumentos para continuar nesta competição que diz muito a mim e a todos os adeptos em Portugal», apontou, lembrando que todas as equipas, até mesmo as que não são favoritas, têm a ambição de fazer história na Taça de Portugal e que o Estrela até já conquistou a prova por uma vez.