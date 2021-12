Nem Jesus nem Conceição vão estar no banco de suplentes no Clássico da Taça de Portugal. Os dois técnicos foram punidos com 15 dias de suspensão. Ora, João de Deus, braço direito do técnico das águias,lamentou a ausência dos dois treinadores.



«Sei que para o bem do fuebol este tipo de situações não deveria acontecer. O mister Jorge Jesus e o mister Sérgio Conceição deveriam estar no jogo e fazer parte do mesmo. Iriam trazer mais espetáculo e encanto ao Clássico. Eu e o meu colega [ndr: Vítor Bruno] vamos tentar, de forma indireta, fazer o que os treinadores principais foram trabalhando ao longo da semana para o jogo. Mais uma vez digo: seria interessante que quem decide e pensa as ideias para os jogos estivesse ao comando da sua equipa», sublinhou, em conferência de imprensa.



Os dois técnicos foram punidos pelo mesmo motivo: críticas à arbitragem. O Clássico joga-se esta quinta-feira, às 20h45, no Dragão.