Jorge Jesus, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira (4-1), no Estádio da Luz, em jogo da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal:

[Espera um Barcelona diferente com Xavi?]

- O Barcelona não me vai surpreender em nada. Mesmo que seja diferente do Xavi para o Koman, que não é muito, o Xavi vai avançar com o 4x3x3 com o qual, como jogador, jogou tanto. Vai ser igual, vai procurar essa solidez de jogo e vai procurar um ambiente mais favorável. Vamos jogar com o Barcelona, vamos jogar com um candidato ao título da Champions. Estamos a discutir o apuramento com um candidato. Temos dois jogos ainda. Se ganharmos ou empatarmos, temos oportunidade de discutir a qualificação. Para mim, como treinador, sabemos que podemos ficar fora, mas também sabemos e temos a oportunidade de poermos ficar dentro. Vamos tentar na terça-feira.

[Vai ter a equipa na máxima força frente ao Barça?]

- Quando pensamos nos jogos, acreditamos no que fazemos e nos jogadores que vamos apostar. Se hoje me tivesse enganado em dois ou três jogadores sabia que não ia ter o mesmo rendimento. Era um risco. Agora com o Barcelona não posso arriscar. Pode até não render, mas a minha convicção é que vou meter os jogadores preparados para jogar ao mais alto nível, para procurarmos supreender o Barcelona. Para sermos uma equipa organizada defensivamente e termos um bocadinho de sorte para discutir o jogo.

[João Mário ficou hoje de fora, vai estar disponível?]

- Começou a treinar hoje limitado. Os primeiros sintomas dele foram positivos, vamos ver amanhã. Ele vai-me dar feedbacks se pode estar ou não, mas acredito que sim.

[A fechar, o treinador quis dar os parabéns ao árbitro Manuel Oliveira]

- Queria dar os parabéns ao arbitro porque não houve VAR e ele não precisou de VAR. Os árbitros hoje em dia no contato no um-contra-um, qualquer jogador que caia no chão, é falta. Eles não têm noção do que é falta ou quando é o jogador. Muitas vezes vão atrás do VAR. Hoje não houve VAR e queria dar os parabéns ao árbitro pela sua personalidade. Eles é que são os árbitros, é o arbitro que decide, não é o VAR. É uma coisa que já digo há alguns anos, o protocolo do VAR tem de mudar e se quiserem explico como. Hoje já não há reuniões em Nyon em que fui vários anos para dizer que o protocolo do VAR tem de mudar. Os árbitros têm o VAR para os ajudar, têm o quarto árbitro para os ajudar, mas têm de ter personalidade para decidir.