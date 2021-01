João de Deus treinador-adjunto do Benfica, em declarações aos jornalistas após o jogo com o Belenenses para os quartos de final da Taça de Portugal:

«Este jogo não foi preparado na ausência do mister. Foi o mister que preparou o jogo. E aproveitou para vos dizer que o mister nunca deixou nenhum detalhe por trabalhar. Por isso é que quando chegamos ao jogo temos esta capacidade para dar resposta às exigências do jogo.»

«O mister é inexcedível. Faça chuva ou faça sol, esteja ou não doente, nunca nos deixa na mão. É agradecer e sentirmo-nos gratos e felizes por saber que, mesmo numa situação que não é ideal, ele está sempre presente.»

[Que importância tem a vitória em vésperas de dérbi e depois de dois jogos sem vencer?]

«Significa confiança e a passagem à meia-final da Taça. Já tive oportunidade de dizer, e não me canso de repetir. Fizemos um bom jogo com uma boa vitória e esta vitória é dedicada ao nosso treinador, ao nosso presidente e a todos os que trabalham na instituição Benfica e que não podem estar presentes pelas razões conhecidas.»

[Sobre o desempenho dos jogadores que terminaram recentemente o período de isolamento devido à covid-19 e a razão da saída de Waldschmidt ao intervalo]

«O Luca foi substituído ao intervalo porque sentiu um toque num pé e não havia necessidade de arriscar.

[Os jogadores] Cada um reage à sua maneira. Uns sentem mais sintomas, outros menos e alguns sentem mais dificuldades no retorno à atividade. Mas hoje não houve nada disso. Houve jogadores comprometidos ao máximo para ajudar a equipa a vencer. Houve jogadores que jogaram mais de 90 minutos com um treino nas pernas. Muito obrigado pelo esforço empenho e dedicação que tiveram. Vê-los a vencer e a contornar a adversidade com tão parcas condições para o fazer, é um motivo de orgulho e deve ser enaltecido.»

[mais sobre regressos de covid-19]

«A utilização destes quatro jogadores, que vêm com um dia de treino, é sobretudo a necessidade de uma equipa que tem vivido esta tempestade e tem feito das fraquezas forças para se manter à tona. Quatro jogadores irem a jogo com um treino é a prova das dificuldades que temos vivido.»

[Até que ponto foi importante jogar antes do dérbi contra uma equipa que joga com um sistema semelhante ao do Sporting?]

«Foi importante jogar contra uma equipa com três centrais como seria contra uma equipa com dois. Foi importante ganhar, ganhar bem e dar uma prova de vitalidade.»