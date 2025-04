João Veloso estreou-se na equipa principal do Benfica, na passada quarta-feira, na vitória sobre o Tirsense (4-0), em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal. Um dia de emoções fortes para o jovem médio de 19 anos, como o próprio revela numa publicação nas redes sociais.

Foi ao minuto 62 quando Bruno Lage decidiu fazer três alterações de uma assentada, colocando João Veloso ao lado de Prestianni e Amdouni entre as primeiras opções.

«Poucas palavras para descrever este sentimento, um sonho autêntico, um expressar de emoções gigante que fica marcado com a passagem à final do Jamor e com uma excelente vitória neste grande estádio», começa por escrever João Veloso na conta pessoal do Instagram.

João Veloso rendeu Florentino e foi aplaudido pelos adeptos da Luz. «Quero agradecer a todos que de maneira direta e indireta contribuíram para concretizar este sonho que tinha em mente desde o primeiro dia que entrei no clube do meu coração. Uma palavra de agradecimento aos adeptos pela receção incrível e pelo carinho que sempre me trataram», escreve ainda o médio.

Uma publicação que gerou muitos cometários dos companheiros, a maioria da equipa B.

