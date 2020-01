Bruno Lage assumiu que o pouco tempo de recuperação que o Benfica terá entre o jogo desta terça-feira com o Rio Ave e o dérbi com o Sporting está a ser tido em consideração na antecâmara da partida da Taça de Portugal.

«Setenta e duas horas [pausa] é uma matemática mal feita, porque não são 72. Entre o final de um jogo e o início de outro são menos», começou por dizer em resposta à pergunta de um jornalista que o interpelou a propósito da gestão da equipa.

«É algo que temos de levar em consideração. O mister Carlos Carvalhal é um expert na recuperação e em jogar de três em três dias. Aprendi muito com ele nesse aspecto e pela experiência em Inglaterra. [Mas] Há também que levar em consideração que é um jogo que temos de vencer para seguir na Taça. As duas situações estão em cima da mesa», frisou.

Rafa nos convocados do Benfica para o jogo com o Rio Ave

Mais à frente, o técnico do Benfica foi questionado sobre a formulação do calendário competitivo e assumiu que este é um tema sobre o qual é preciso refletir.

«As análises têm de ser feitas. Não é nenhum reparo. Não é pôr competições à frente de outras, mas [a ordem de prioridades] é campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga. Claro que todos, e não falo apenas por mim, queremos ter o intervalo ideal entre competições e colocar a Taça de Portugal com um jogo a menos de 72 horas e a possibilidade de ir a prolongamento dá que pensar. Não só na situação do Benfica, mas em qualquer situação. Até mesmo trazer o jogo de sábado para sexta, porque o dérbi normalmente seria no fim de semana. Outro apontamento é equacionarmos eventualmente também a hora tardia do jogo. No último jogo em casa jogámos às 19 e agora vamos jogar às 21h15. (...) Mas estamos habituados a isso e não estou a falar com sentido crítico, apenas por reflexão. (...) Por isso é que treinamos de uma maneira, recuperamos de uma maneira e queremos construir o plantel para dar sempre respostas firmes, independentemente do tempo de recuperação entre um momento e outro», disse.

Bruno Lage deixou elogios ao adversários das águias para esta terça-feira, lembrando as dificuldades enfrentadas quando as duas equipas se defrontaram para o campeonato.

«O Rio Ave é uma equipa muito competente. Como estão recordados, foi um jogo extremamente difícil e bem disputado. Fizemos uma boa exibção, marcámos dois golos e foi um resultado justo perante um adversário muito competente. Já sabem a opinião que tenho da equipa técnica. Grande treinador e dois excelenes adjuntos [n.d.r.: um deles é Luís Nascimento, irmão de Bruno Lage]. Temos de estar no nosso melhor. O Rio Ave está a fazer um campeonato muito bom, a chegar as fases de decisão na Taça da Liga e de Portugal. É uma equipa muito competente que vai criar problemas, mas a jogar em casa temos de repetir exibição que fizemos para o campeonato», concluiu.