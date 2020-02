Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo sobre o Famalicão por 3-2 para a 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal:

«Sem querer falar da justiça do resultado, o mais importante é falar da eliminatória no conjunto dos dois jogos. Está completamente em aberto. Temos de ir vencer a Famalicão. Assistimos a um grande jogo de futebol, com várias oportunidades quer de um lado quer de outro.

De menos positivo da nossa parte fica o nosso posicionamento final quando estamos a finalizar. Chegar à área, às zonas de finalização e não controlar as referências de transição ou de saída de bola rápida, como são os dois alas e o ponta de lança.

Não estivemos tão bem nesse aspeto e oferecemos oportunidades, com mérito, para o Famalicão virar o resultado.

Podíamos ter feito mais golos, o Famalicão também tem algumas oportunidades em que podia ter feito. Fica um jogo fantástico e perceber que é um jogo de taça.

O 1-0 num jogo de taça e num jogo de campeonato é completamente diferente. Podíamos e devíamos ter controlado o jogo de outra forma. Não soubemos ter o posicionamento ou a dinâmica que existiu no nosso segundo golo. Insistimos várias vezes no mesmo corredor, perdemos bola.

Depois, a equipa teve uma atitude tremenda e uma vontade enorme para ficar o resultado: o 3-2 é o que fica.

Independentemente desse equilíbrio defensivo não ter corrido tão bem como desejamos e trabalhamos, fica a vitória para o nosso lado.»

Em termos ofensivos, a dinâmica da equipa esteve presente, em termos de organização defensiva, porque esta é uma equipa que nos cria muitos problemas, porque coloca muita gente a empurrar a nossa linha defensiva para trás. Na primeira parte, um ala de um lado e um ponta do outro empurraram a nossa linha defensiva para trás. Com o Fábio e com os médios à frente, criavam um quadrado entre o Gabriel e o Adel. A equipa teve uma postura enorme de manter a pressão à frente e controlar a largura com estes dois homens.

Na segunda parte corrigimos um ou outro aspecto. Fomos mais fortes na pressão e tivemos uma entrada muito forte, no sentido da organização defensiva e de pressionar.

Felizes por sair de 2-1 para 3-2, pela ambição enorme da equipa em vencer. Quando as coisas não correrem bem, saber que há algo mais importante do que tudo, que é vencer o jogo: e foi o que fizemos.