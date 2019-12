Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após o triunfo por 2-1 sobre o Sp. Braga para a Taça de Portugal:

«Nunca treinei um jogador com a capacidade que Pizzi tem dentro da área. E hoje marcou fora da área, no limite. É fantástico, e vejo-o todos os dias. Dentro da área é impressionante, tem a leitura de um ponta de lança: ou é de primeira, ou é de segunda, ou a entrar nas costas da defesa, ou a tirar jogador do caminho.

Nunca vi um jogador com a eficácia que ele tem dentro da área e com qualquer tipo de movimentos. Desempenha muito bem todas as funções e o que pretendemos. Fico muito satisfeito por poder contar com ele e repito o que disse há alguns dias: é merecido que ele chegue a um patamar em que o reconhecimento dos nossos adeptos é total.»