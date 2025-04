Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Tirsense (4-0), no Estádio da Luz, em jogo da segunda mão da meia-final da Taça de Portugal:

Lançou Hugo Félix a pensar numa futura dupla com o irmão João?

«Eu andava enganado com o irmão do Félix, estava a meter o outro [Nuno Félix] e só hoje percebi que este é que é o irmão [risos]. Começámos com cinco jogadores da formação: Samuel Soares, António Silva, Florentino e Adrian Bajrami, além do Hugo e lançamos também o João Veloso... São muitos os jogadores que trabalharam diretamente comigo e ainda não tivemos oportunidade de dar uma oportunidade. Têm tido todos um trabalho fantástico e estamos sempre atentos. Sobre o outro João [Félix], não é tema. Temos de acarinhar os que entraram de início e os que jogaram meia-hora, esses é que são os nossos jogadores e esses é que temos de acarinhar e proteger. O João Félix e o Bernardo Silva não são tema, há muito tempo que não falo com eles e estão na vida deles. Estes é que são o presente e, eventualmente, o futuro».

Isso é um fechar de porta a João Félix e Bernardo Silva ou ainda há uma possibilidade de regressarem?

«Acredito sempre que o futuro passe pela formação e pelo talento que temos aqui. Não é um fechar de portas. Falou-se também do Ederson... mas estão numa dimensão diferente da do Benfica. Poderá haver um retorno, mas não acredito que seja na próxima época».