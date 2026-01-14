José Mourinho, treinador do Benfica, em declarações à RTP, depois da derrota diante do FC Porto (0-1), no Estádio do Dragão, em jogo dos quartos de final da Taça de Portugal.

«A melhor equipa perdeu, mas a melhor equipa não fez golo e sofreu golo, é simplesmente isso. Controlámos o jogo a bel-prazer contra uma equipa que tem muita intensidade, seja a defender, seja a atacar, uma equipa de atletas, com DNA de atletas que correm muito, de gente que pressiona muito, que recupera a bola e aprofunda muito, mas o Benfica dominou o jogo do princípio até ao fim, sofremos um golo de bola parada onde, em função de algumas ausências, os nossos jogadores que estavam fora da zona e que estavam em marcação individual eram o Dahl, Barreiro e Dedic, a marcarem Bednarek, Froholdt, Kiwior e companhia.»

«Trabalhamos muito, há dois dias, as situações de bola parada porque sabíamos que não tínhamos Otamendi, não tínhamos Enzo [estava no banco, mas não estava em condições]. Sofremos um golo de bola parada e controlámos o jogo a nosso bel-prazer. Obviamente que sem muitas oportunidades de golo, mas com um domínio que me pareceu claro contra uma equipa que está em alta de confiança, num momento em que os seus adeptos aceitam que a sua equipa esteja 45 minutos a defender em casa. O golo que falhámos no último minuto é elucidativo do que eu estava a dizer. Se eu no jogo passado com o Braga estava chateado com os jogadores, hoje estou chateado pelos jogadores que é uma coisa completamente diferente. Acho que o Benfica fez um bom jogo.»

É uma época que está praticamente perdida quando foi contratado para trazer títulos ao Benfica?

«Sim, sim, contratado para trazer títulos numa situação difícil que começou mal. Uma situação difícil.»

Sente que tem os adeptos consigo?

«Porque é que me está a fazer essa pergunta diretamente? Acha que eu sou importante? Eu não sou importante, o Benfica é importante.»

Já sabe a gravidade da lesão de Richard Ríos?

«Sim, é uma lesão importante.»