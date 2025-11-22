José Mourinho na conferência que se seguiu à vitória do Benfica sobre o Atlético (2-0),no Estádio do Restelo, em Jogo da IV eliminatória da Taça de Portugal.

Disse na flash que foi traído pelos jogadores que saíram ao intervalo

«Disse traíram entre aspas. Não foram os quatro, foram os nove».

A tática com três centrais é para repetir noutros jogos?

«Não são três centrais, são três defesas. Três centrais normalmente implica cinco defesas e nós jogámos a três, com o Rêgo muito alto, o Dedic também muito alto. Com o António Silva e o Tomás a terem de defender nas laterais, sem qualquer tipo de proteção. É difícil jogar a três. Já o fiz na Roma e também no Fenerbahçe, mas fiz depois de pré-épocas onde treinas seis semanas, duas vezes ao dia. Fi-lo com diferentes intenções. Uma delas foi jogar com o Ivanovic junto do Pavlidis. Fi-lo também para testar. O plantel neste momento está magro de opções para as alas. Ao intervalo, a razão porque mudei, não teve a ver com o sistema, foi porque o treinador não foi capaz de motivar os jogadores o suficiente, para que eles tivessem os onze motivados e concentrados».

É um sistema que pode ser utilizado frente ao Ajax?

«Cada jogo é um jogo. Jogar a cinco é fácil, mas jogar a três é muito difícil. Não gosto de jogar a cinco, só quando estou a ganhar, falta pouco tempo e é hora fechar a porta. Jogar a três exige trabalho. Não acredito que possamos, entre hoje e terça-feira, preparar-nos para jogar assim, num jogo de alto nível como é a Champions.»

Primeiro golo Richard Rios

«Acho que ele teve sempre impacto na equipa, mesmo quando não faz as coisas que as pessoas esperam que ele possa fazer. Ma há uma base que para ele não é negociável, que é a entrega, a fisicalidade, da área de campo que ele ocupa, na pressão, na transição. Tem justificado sempre, mesmo alguns erros na construção, falta-lhe aquela finess. Não quero puxar o saco ao presidente, mas não podemos comparar Rios com Rui Costa. Se os golos lhe dão mais confiança, ótimo».